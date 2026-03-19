5人組グループ・二宮和也が、19日までに自身のXを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でネットフリックスのスペシャルサポーターを務めていた二宮は米・フロリダ州マイアミで決勝を見届けた後の帰国便からの“大冒険”を報告した。【写真あり】二宮和也、フライトで奇跡？「確変」状態の座席をアップ日本時間18日午後7時頃、二宮は「さてここから二宮和也の大冒険が始まります笑」と投稿すると19日午前2時頃