ミステリーの本場イギリスで2011年に誕生した人気のクライムミステリー『ヴェラ〜信念の女警部〜』のシーズン11（日本語字幕版）が、3月22日（日）よりBS11にてBS初放送となる。 アガサ・クリスティ作品や『警視グレイス』でおなじみのキャストも登場不屈の精神を持つ主人公ヴェラ・スタンホープ警部を演じるのは、OBE（大英帝国勲章）の称号を持ち、アカデミー賞に2度ノミネートされた名優ブレンダ・ブレシン（『秘密