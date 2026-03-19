英国ミステリー『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン11、BS11で3月22日（日）より放送

ミステリーの本場イギリスで2011年に誕生した人気のクライムミステリー『ヴェラ〜信念の女警部〜』のシーズン11（日本語字幕版）が、3月22日（日）よりBS11にてBS初放送となる。

アガサ・クリスティ作品や『警視グレイス』でおなじみのキャストも登場

不屈の精神を持つ主人公ヴェラ・スタンホープ警部を演じるのは、OBE（大英帝国勲章）の称号を持ち、アカデミー賞に2度ノミネートされた名優ブレンダ・ブレシン（『秘密と嘘』『リトル・ヴォイス』）。ノース・イーストを背景に、異端だが聡明な敏腕刑事のヴェラが仕事に執念を燃やし、自分が率いるチームで事件の核心にある真実を暴こうとする。

このシーズンでは、ヴェラ役のブレンダのほか、エイデン・ヒーリー役のケニー・ドーティ、ケニー・ロックハート役のジョン・モリソン、マーク・エドワーズ役のライリー・ジョーンズ、ジャクリーン“ジャック”・ウィリアムズ役のイビナボ・ジャックなどが引き続きレギュラー出演。ゲストを務めるのは、『シェイクスピア＆ハサウェイの事件簿』のマーク・ベントン、『アガサ・クリスティのセブンダイヤルズ』のミア・マッケンナ＝ブルース、『新米刑事モース 〜オックスフォード事件簿〜』のシュヴォーン・マークス、『バンド・オブ・ブラザース』のリック・ウォーデン、『警視グレイス』のクレイグ・パーキンソン、『EXPO−爆発物処理班−』のナビル・エルーアハビ、『64＜シックス・フォー＞〜陰謀のコード〜』のアンドリュー・ウィップなど。

『ヨーロッパミステリー ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン11第1話 あらすじ

ひと気のないコリングウッド記念碑で、地元の建設業者ジム・トゥルマンの撲殺体が発見された。彼は翌日、若者暴行事件の重要目撃者として裁判に出廷する予定になっていた。ヴェラは証言を阻止しようとする関係者の犯行を疑い、真相を追ってノーザンバーランド裁判所に向かう。しかし一方で、遺体の喉に婚約指輪が詰められていたことから、痴情のもつれによる線も浮上する。

『ヨーロッパミステリー ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン11 放送情報

BS11にて3月22日（日）より毎週日曜日9：59〜10：55に放送。





（海外ドラマNAVI）

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