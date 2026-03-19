東宝「ゴジラ」公式Xが発表自動車レースF1のハースとゴジラのコラボレーションが実現する。東宝の「ゴジラ」公式Xが18日、日本グランプリ（27〜29日、鈴鹿サーキット）で特別デザインのF1マシンが走行すると発表。ファンにも衝撃が走った。「ゴジラ」公式Xは、「『GODZILLA』と『TGR Haas F1 Team』のコラボレーションが決定！」とし、「3/27〜29の日本グランプリにてゴジラをあしらった特別デザインのF1マシンが走行！」と発表