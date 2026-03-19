定年後の働き先として、アルバイトで学童保育を選ぶ人もいるでしょう。放課後や長期休暇中など、子どもたちが安全に過ごせるよう見守る学童保育の仕事は、シニア世代からも人気です。 本記事では、学童保育でのアルバイトの仕事内容や時給相場を、資格がある場合とない場合で比較してご紹介します。 学童保育でのアルバイトの仕事内容 学童保育とは、放課後や休日、長期休暇などに保護者が就労などで不在となる家の