スポーツ・イラストレイテッドの表紙に米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、ヤンキースの主将アーロン・ジャッジ外野手と米誌「スポーツ・イラストレイテッド」の表紙に起用された。18日（日本時間19日）に公式Xで公開され、米ファンから様々な反響が書き込まれた。大谷とジャッジは共に黒のスーツを着用。バットを手にし、勇ましい表情を浮かべている。メジャーを代表する2大スターの共演。老舗誌の「スポーツ・イラス