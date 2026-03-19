スポーツ・イラストレイテッドの表紙に

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、ヤンキースの主将アーロン・ジャッジ外野手と米誌「スポーツ・イラストレイテッド」の表紙に起用された。18日（日本時間19日）に公式Xで公開され、米ファンから様々な反響が書き込まれた。

大谷とジャッジは共に黒のスーツを着用。バットを手にし、勇ましい表情を浮かべている。

メジャーを代表する2大スターの共演。老舗誌の「スポーツ・イラストレイテッド」公式Xでは「ショウヘイ・オオタニとアーロン・ジャッジが野球人気上昇を牽引」との文面とともに紹介され、開幕を前に米ファンから様々な声が集まった。

「正直になろう。ショウヘイこそが野球人気上昇の主要な理由だ」

「オーラが爆発している」

「この表紙は美しい」

ジャッジはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で米国代表の主将を務めたが、ベネズエラとの決勝で4打数無安打3三振と沈黙。準優勝に終わったこともあってか「本当はオオタニだけだけどね」「ジャッジだと????? 冗談はやめてくれよ」「なんでジャッジがいるんだ？」と反応する米ファンも少なくなかった。



（THE ANSWER編集部）