毎月の奨学金返済に苦しんでいたMさん（28歳）は、「減額返還制度」を利用して支払いを半額にすることに成功。生活費に余裕が生まれ、我慢していた美容院にも行けるようになり喜んだのもつかの間、今後の返済スケジュールを見たMさんは言葉を失います。月々の負担は減っても借金総額は減らず、完済は46歳という長すぎる現実に落胆する20代女性の事例を紹介します。「減額返還制度」で生活のゆとりを取り戻す「月々の支払いが半分に