チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）セカンドレグが18日に行われ、バルセロナ（スペイン）とニューカッスル（イングランド）が対戦した。今大会、バルセロナはリーグフェーズでスタートダッシュこそ失敗したものの、最終的には5勝1分2敗の成績で勝ち点「16」を積み上げ、5位でラウンド16ストレートイン。対するニューカッスルは、リーグフェーズを12位で終えると、決勝トーナメントプレーオフで