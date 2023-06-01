【「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送】 放送開始日：4月5日より毎週日曜9時30分～ 放送局：フジテレビほか アニメ「鬼滅の刃」シリーズの全編再放送が、フジテレビほかにて4月5日9時30分より実施される。 「鬼滅の刃」は吾峠呼世晴氏のマンガを原作としたアニメ。2025年7月には「劇場版「鬼滅の刃」無限城編」が公開され、興行収入398.4億円を突破している。