アニメ「鬼滅の刃」シリーズの全編再放送が、フジテレビほかにて4月5日9時30分より実施される。

「鬼滅の刃」は吾峠呼世晴氏のマンガを原作としたアニメ。2025年7月には「劇場版「鬼滅の刃」無限城編」が公開され、興行収入398.4億円を突破している。

今回は竈門炭治郎の鬼殺隊入隊が描かれる「竈門炭治郎 立志編」から始まり、「無限列車編」、「遊郭編」、「刀鍛冶の里編」、「柱稽古編」まで全TVシリーズが再放送される。

「「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送」詳細

・放送開始日：4月5日より毎週日曜9時30分～

・放送局：フジテレビほか

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【『テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送』放送決定映像】

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