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【J1百年構想リーグ EAST第7節】(Ksスタ)水戸 1-0(前半0-0)横浜FM<得点者>[水]多田圭佑(62分)<警告>[水]大森渚生(48分)主審:清水勇人└水戸がJ1昇格後初の90分勝利!! 横浜FMは今季5敗目