[3.18 J1百年構想リーグ WEST第7節](ピースタ)※19:00開始主審:谷本涼<出場メンバー>[V・ファーレン長崎]先発GK 1 後藤雅明DF 6 江川湧清DF 22 翁長聖DF 25 櫛引一紀MF 3 関口正大MF 5 山口蛍MF 24 山田陸MF 33 笠柳翼MF 41 長谷川元希FW 9 チアゴ・サンタナFW 10 マテウス・ジェズス控えGK 13 波多野豪DF 4 エドゥアルドDF 23 米田隼也DF 48 照山颯人MF 11 ノーマン・キャンベルMF 21 ディエゴ・ピトゥカMF 34 松本天夢FW 8