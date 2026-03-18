栃木県の「那須どうぶつ王国」が3月18日、公式Xを更新。同園のヨウム「オリビア」が、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝に関する「占い」を見事予想的中させたことが話題となっている。 【画像】大谷翔平「自分の不甲斐なさを痛感」WBC敗退後の胸中を明かす率直な言葉にファン涙「紙一重だったと思います」「一生懸命戦ってくれてありがとう」 オリビアは、対戦する2カ国の小さな旗をくち