ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1百年構想リーグWESTのファジアーノ岡山が18日、ヨドコウ桜スタジアムでセレッソ大阪と対戦し、2対1で勝利しました。 ファジアーノは前半19分に先制を許しますが、前半終了間際にウェリック・ポポが2試合連続となるゴールを決め、同点とします。さらに後半24分、新加入の山根が移籍後初ゴールを決め勝ち越しました。