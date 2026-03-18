中国科学院大学が明らかにしたところによると、世界最大の加速器を有する素粒子物理学研究所である欧州原子核研究機構（CERN）は北京時間3月17日、大型ハドロン衝突型加速器（LHC）を用いた国際共同実験「LHCb」（Large Hadron Collider beauty experiment）実験で新たな粒子、単電荷ダブルチャームバリオン（グサイ・シー・シー・プラス、Xicc+）を発見したと発表したとのことです。この研究は、中国科学院大学物理科学学院の何吉