「焼肉きんぐ」などを展開する物語コーポレーションが運営する「丸源ラーメン」は、3月26日から期間限定で「熟成醤油 油そば」を発売する。価格は税込979円（一部店舗では異なる）。販売は5月上旬までを予定している。■人気メニューが再登場「熟成醤油 油そば」は、今回で2度目の登場となる期間限定メニュー。もちもちとした中太麺に熟成醤油を合わせ、ほろほろの豚バラチャーシュー、玉ねぎ、海苔、ネギをトッピングしている。麺