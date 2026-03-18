丸源ラーメン、ボリューム満点の油そば再登場　熟成醤油の濃厚な味わい

「焼肉きんぐ」などを展開する物語コーポレーションが運営する「丸源ラーメン」は、3月26日から期間限定で「熟成醤油 油そば」を発売する。

価格は税込979円（一部店舗では異なる）。販売は5月上旬までを予定している。

■人気メニューが再登場

「熟成醤油 油そば」は、今回で2度目の登場となる期間限定メニュー。もちもちとした中太麺に熟成醤油を合わせ、ほろほろの豚バラチャーシュー、玉ねぎ、海苔、ネギをトッピングしている。

麺と具材をよく混ぜて食べるスタイルで、ガツンとしたやみつきになる味わいと、ボリューム感が特徴の一杯に仕上げた。

卓上に用意されたお酢や、20日間熟成させた「どろだれラー油」、揚げにんにくとの相性も良く、好みに合わせて味の変化を楽しめるという。

どろだれラー油とお酢

■こだわりの熟成醤油を使用

今回のメニューに使用する「熟成醤油」は、看板商品「熟成醤油ラーメン 肉そば」と同じものを使用している。

小豆島産の本仕込醤油、岡山県産の濃口醤油、千葉県産の濃口醤油の3種類をブレンドし、鶏と豚のガラを加えてじっくりと煮込む。さらに香味野菜や宗田かつお節など20種類以上の食材を加えて仕込み、15日間熟成させることで、まろやかで深みのある醤油がえしに仕上げている。

丸源ラーメンは2001年に1号店をオープンし、現在は全国に237店舗を展開。物語コーポレーションの中では、「焼肉きんぐ」に次ぐ店舗数を誇る。

コロナ禍でも計画的な出店を継続し、現在はラーメン業界で売上2位に位置している。主に郊外ロードサイドに100席以上の大型店舗を構える一方、近年は北海道や群馬県など新規エリアへの出店や、商圏人口の少ない地域に適した中型店舗（約50坪）、ショッピングセンター内や駅前立地への出店にも取り組み、さらなる認知拡大を進めている。

丸源ラーメン羽曳野店(大阪府)

看板メニューの「熟成醤油ラーメン 肉そば」は、2025年に年間2,352万杯を販売した人気商品。

2004年に期間限定メニュー「たっぷり背脂の肉そば」として登場し、当時の業績低迷期を支えたヒット商品となった。その後、グランドメニュー化され、2006年から現在に至るまで看板商品として親しまれている。

使用する肉は、一頭から約1kgしか取れない希少部位を使用。注文ごとに片手鍋で一杯ずつ調理し、基準温度85℃のスープで提供する。丼はウォーマーで温めておくことで、最後まで熱々で楽しめるよう工夫している。

看板メニューの「熟成醤油ラーメン 肉そば」