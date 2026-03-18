大正2年創業の有限会社「梅や」は、2026年3月19日(木)から「鳥料理梅やスタジアム横バル街店」をオープンする。同社にとって居酒屋業態の新店は約24年ぶりとなる。【画像】看板料理の希少部位を使った「うめ梅からあげ」など（4品）浅草で創業し、1953年からは横浜で鶏肉専門店として展開している「梅や」。今回オープンする「鳥料理梅や」では、一般的な焼き鳥だけでなく、親鳥や鴨肉、希少部位など、専門店ならではの味わいが