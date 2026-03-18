YouTuber・カジサックとして活躍しているお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太、カジサックの長女・梶原叶渚が14日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された国内最大級のファッションイベント「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。(左から)カジサック、梶原叶渚『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』(3月27日公開)の特別ステージでは、冒頭ステージにTGC初出演となる西野亮廣が