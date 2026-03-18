鶏肉が柔らかく！ブライン液を使ってみよう 鶏肉料理をよく作るけれど、なんだか仕上がりが固い、パサつく…そんな時におすすめしたいのが、砂糖と塩を一定の比率でぬるま湯に溶かした「ブライン液」です。ブライン液に鶏肉を漬けておくだけで、仕上がりの柔らかさに違いが生まれます。今回は基本のブライン液の作り方をご紹介します！ むね肉以外もOK 鶏むね肉に使うと効果がより実感できるブライン液ですが、鶏もも肉を漬けれ