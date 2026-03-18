お手頃お肉を柔らかジューシーに！魔法の水「ブライン液」の作り方

鶏肉が柔らかく！ブライン液を使ってみよう

鶏肉料理をよく作るけれど、なんだか仕上がりが固い、パサつく…そんな時におすすめしたいのが、砂糖と塩を一定の比率でぬるま湯に溶かした「ブライン液」です。ブライン液に鶏肉を漬けておくだけで、仕上がりの柔らかさに違いが生まれます。今回は基本のブライン液の作り方をご紹介します！

むね肉以外もOK

鶏むね肉に使うと効果がより実感できるブライン液ですが、鶏もも肉を漬ければよりジューシーに、また他のお肉にも効果があります。お家にあるお肉を、まずはじっくり漬けてみましょう！

鶏肉の下ごしらえ＆漬ける

鶏むね肉はフォークで刺して穴をあけ、ブライン液がしみこみやすいようにしておきます。

お皿やポリ袋にぬるま湯、塩、砂糖を混ぜ合わせてブライン液を作り、むね肉を漬け込みます。





漬け時間が終わったら…

漬け時間は15分〜30分。それより長く漬け込む場合は冷蔵庫に入れましょう。ブライン液から取り出した鶏肉は、軽く水洗いします。ペーパータオルで水気を取ったら、下ごしらえ完了です！





むね肉料理がおいしく

漬け込んでやわらかくなった鶏むね肉は、蒸し鶏やカオマンガイ、唐揚げなどいろいろな料理に使えます。





家にあるもので作れて、漬けるだけで効果があるブライン液。お肉を柔らかく、おいしく堪能するために、使わない手はありませんね。ぜひ試してみてください。

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