◇大相撲春場所11日目（2026年3月18日エディオンアリーナ大阪）大阪府寝屋川市出身の人気業師、東前頭8枚目の宇良（33＝木瀬部屋）が東16枚目の朝白龍（27＝高砂部屋）を寄り切り、5勝6敗とした。初顔合わせ。立ち合い、宇良は低い姿勢で当たり、右を深く差して攻め込んだ。いったん土俵中央付近へ戻りながらも、右を深く差して下手をつかみ、次いで浅い位置の左上手を取った。しかも相手の左上手は肩越しの遠い位置。相手