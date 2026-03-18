猫が少しだけご飯を残す理由 1.保存食として残しておく野生の名残 野生の猫はいつ獲物が捕れるか不明な環境で暮らしていたため、万が一に備えて食べ物を少し取っておく本能が今も残っていると考えられています。 これは空腹への備えであり、猫なりに心のゆとりを保つための大切な行動と言えます。 2.お腹がいっぱいになった 理由は単純で、猫の消化器と習性上、一度に大量に食べるようにはできていないからです。猫は