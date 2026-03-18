レバテック株式会社は、IT人材3000名を対象に、近年注目される「静かな退職」*1に関する実態調査を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。 *1静かな退職：業務において必要以上のやりがいやキャリアアップを求めず、決められた仕事を淡々とこなす状態 本ニュースのサマリー IT人材の45％が「静かな退職」を自覚、30代以降の中堅層にも波及 静かな退職の理由は「努力が給与・昇進に正当に反映されな