大原優乃が3月17日、自身のInstagramを更新。ゴルフスタイル誌『EVEN 2026年4月号 Vol.210』（マイナビ出版）でのゴルフウェア姿を公開している。 （関連：【画像】大原優乃、“ナイスショット” なゴルフウェア姿） 大原は、Instagramに「『EVEN 4月号』ゴルフウェアを纏わせていただいています」と報告し、雑誌グラビアを飾るゴルフウェア姿での撮影オフショットを披露。「最近の密かな趣味の１つである、ゴルフ私が始め