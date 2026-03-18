大原優乃が3月17日、自身のInstagramを更新。ゴルフスタイル誌『EVEN 2026年4月号 Vol.210』（マイナビ出版）でのゴルフウェア姿を公開している。

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大原は、Instagramに「『EVEN 4月号』ゴルフウェアを纏わせていただいています」と報告し、雑誌グラビアを飾るゴルフウェア姿での撮影オフショットを披露。「最近の密かな趣味の１つである、ゴルフ 私が始めるきっかけとなったゴルフ好きの父も、誌面を見て喜んでくれていました」と親孝行ができた様子の大原。

ノースリーブのシャツにニットカーディガンを肩にかけ、デニム調のバッグを肩に担いだカジュアルなスタイルのグラビア写真や、ニットカーディガンコーデで腕を組んで笑顔のショットからのカーディガンを締めて頬を膨らませるお茶目なショットなど、ゴルフウェアコーデを着こなす大原のオフショットを披露している。

コメント欄には「春っぽくていい」「ラウンドしてる姿も見てみたい」といったコメントが寄せられている。

（文=本 手）