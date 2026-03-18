16年リオ五輪レスリング女子48キロ級金メダリストの登坂絵莉さん（32）が17日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。元レスリング選手で総合格闘家の夫・倉本一真（39）の子育てに対する“不満”をぶっちゃける場面があった。この日のテーマは母親が子育ての際に感じる罪悪感。番組では7割近くの母親が子育ての際に罪悪感を感じているとの調査データを紹介した。一方で、父親の育児に対する満足