全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・市ヶ谷のラーメン店『ハレ＆ケ（はれとけ）』です。長岡生姜醤油と燕三条系のいいとこどり新潟の豊かなラーメン文化を広めたい――。そんな思いから『ハレ＆ケ』のふたつのラーメンは考案された。「長岡生姜醤油らーめん」は、鶏豚スープにおろしショウガを加えたご当地ラーメンで、刻み玉ねぎや背脂、岩海苔をトッピングする「燕三条