知る人ぞ知る新潟の味！ 2025年OPENの新店で堪能する燕背脂×長岡生姜醤油の最強ラーメン
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・市ヶ谷のラーメン店『ハレ＆ケ（はれとけ）』です。
長岡生姜醤油と燕三条系のいいとこどり
新潟の豊かなラーメン文化を広めたい――。そんな思いから『ハレ＆ケ』のふたつのラーメンは考案された。
「長岡生姜醤油らーめん」は、鶏豚スープにおろしショウガを加えたご当地ラーメンで、刻み玉ねぎや背脂、岩海苔をトッピングする「燕三条背脂ラーメン」のエッセンスを掛け合わせている。背脂の甘みとショウガの風味がよく合い、見た目に反してするりといける。
長岡生姜醤油ラーメン980円＋ハレのセット500円（特製魯肉飯＋300円）
『ハレ＆ケ（はれとけ）』長岡生姜醤油ラーメン 980円＋ハレのセット 500円（特製魯肉飯＋300円） 旬の小鉢が3種付いたご馳走セット。魯肉飯は特製のタレで煮て八角などで味を調えたチャーシューの角切りがのる
花椒の痺れを効かせた「カレー麻婆麺」は、新潟の新勢力「麻婆麺」と「三条カレーラーメン」のハイブリッド。つるんとした豆腐と粗めの豚挽き肉が全餡でとじてあり、エスニックな香りが駆け抜ける。
あれこれある新潟産の日本酒とも相性がよさそう。夜限定の一品料理を脇に添えれば、さらに贅沢。日常の一杯がハレの日のご馳走に変わる。
『ハレ＆ケ（はれとけ）』店長 脇川祥生さん
店長：脇川祥生さん「新潟の酒に合うつまみ類も充実しています」
『ハレ＆ケ（はれとけ）』
市ヶ谷『ハレ＆ケ（はれとけ）』
［店名］『ハレ＆ケ（はれとけ）』
［住所］東京都千代田区九段南3-5-5
［電話］03-6261-5077
［営業時間］11時〜15時、17時〜23時、土・日・祝：11時〜23時
［休日］無休
［交通］都営新宿線ほか市ヶ谷駅A3出口から徒歩6分
撮影／小島昇、取材／松井さおり
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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。