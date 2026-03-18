全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・市ヶ谷のラーメン店『ハレ＆ケ（はれとけ）』です。

長岡生姜醤油と燕三条系のいいとこどり

新潟の豊かなラーメン文化を広めたい――。そんな思いから『ハレ＆ケ』のふたつのラーメンは考案された。

「長岡生姜醤油らーめん」は、鶏豚スープにおろしショウガを加えたご当地ラーメンで、刻み玉ねぎや背脂、岩海苔をトッピングする「燕三条背脂ラーメン」のエッセンスを掛け合わせている。背脂の甘みとショウガの風味がよく合い、見た目に反してするりといける。

長岡生姜醤油ラーメン980円＋ハレのセット500円（特製魯肉飯＋300円）

『ハレ＆ケ（はれとけ）』長岡生姜醤油ラーメン 980円＋ハレのセット 500円（特製魯肉飯＋300円） 旬の小鉢が3種付いたご馳走セット。魯肉飯は特製のタレで煮て八角などで味を調えたチャーシューの角切りがのる

花椒の痺れを効かせた「カレー麻婆麺」は、新潟の新勢力「麻婆麺」と「三条カレーラーメン」のハイブリッド。つるんとした豆腐と粗めの豚挽き肉が全餡でとじてあり、エスニックな香りが駆け抜ける。

あれこれある新潟産の日本酒とも相性がよさそう。夜限定の一品料理を脇に添えれば、さらに贅沢。日常の一杯がハレの日のご馳走に変わる。

『ハレ＆ケ（はれとけ）』店長 脇川祥生さん

店長：脇川祥生さん「新潟の酒に合うつまみ類も充実しています」

『ハレ＆ケ（はれとけ）』

市ヶ谷『ハレ＆ケ（はれとけ）』

［店名］『ハレ＆ケ（はれとけ）』

［住所］東京都千代田区九段南3-5-5

［電話］03-6261-5077

［営業時間］11時〜15時、17時〜23時、土・日・祝：11時〜23時

［休日］無休

［交通］都営新宿線ほか市ヶ谷駅A3出口から徒歩6分

撮影／小島昇、取材／松井さおり

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品カレー麻婆麺の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】するりといけちゃうくらい旨い！ 新潟の絶品ラーメンをいいとこ取りした最強ラーメン（7枚）