2026年3月16日、韓国・釜山日報によると、大手スーパー「イーマート」の従業員が、人気アイドルグループ「NCT」のメンバーがファンに贈ったギフト券を着服していたことが分かり、新世界グループが謝罪した。NCTのメンバー、ジェミンさんは14日夜、ファンへのホワイトデーのプレゼントとして、ファン専用プラットフォームに新世界グループのモバイルギフト券10万ウォン（約1万円）券30枚を公開した。先着順で誰でも利用できる状態だ