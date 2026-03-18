「オールWBCチーム」が発表…最多は米国の4人野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の“ベストナイン”に選出された。17日（日本時間18日）の決勝戦終了後に「オールWBCチーム」が発表され、2大会連続で指名打者部門で栄誉を手にした。大谷は「1番・指名打者」で計4試合に出場。日本代表の初戦となった6日のチャイニーズ・タイペイ戦では先制のグランドスラムを放ち、翌7日の