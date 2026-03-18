「オールWBCチーム」が発表…最多は米国の4人

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の“ベストナイン”に選出された。17日（日本時間18日）の決勝戦終了後に「オールWBCチーム」が発表され、2大会連続で指名打者部門で栄誉を手にした。

大谷は「1番・指名打者」で計4試合に出場。日本代表の初戦となった6日のチャイニーズ・タイペイ戦では先制のグランドスラムを放ち、翌7日の韓国戦では同点ソロを叩き込んだ。さらに準々決勝・ベネズエラ戦では、山本由伸投手が先頭打者弾を浴びた直後、お返しの一発。計3本塁打は大会最多タイだった。

大谷はWBCを通じて打率.462、3本塁打、7打点、出塁率.611、長打率1.231、OPS1.842をマークした。10打数以上の選手では長打率、OPSもトップだった。

大谷は2023年の第5回大会でWBC初出場を果たした。投打二刀流で活躍し、打っては打率.435（23打数10安打）、1本塁打8打点、投げても3試合に登板し2勝1セーブ、9回2/3を投げて防御率1.86をマークし、両部門で「オールWBCチーム」に選出された。さらに大会MVPにも選ばれている。

「オールWBCチーム」に選ばれた選手は以下の通り。日本からは大谷のみ、優勝したベネズエラが3人、準優勝の米国から最多4人が選出された。

【オールWBCチーム】

捕手：オースティン・ウェルズ（ドミニカ共和国）

一塁手：ルイス・アラエス（ベネズエラ）

二塁手：ブライス・トゥラング（アメリカ）

三塁手：マイケル・ガルシア（ベネズエラ）

遊撃手：エゼキエル・トーバー（ベネズエラ）

外野手：ローマン・アンソニー（アメリカ）

外野手：フェルナンド・タティスJr.（ドミニカ共和国）

外野手：ダンテ・ノーリ（イタリア）

指名打者：大谷翔平（日本）

投手：ポール・スキーンズ（アメリカ）

投手：ローガン・ウェブ（アメリカ）

投手：アーロン・ノラ（イタリア）（Full-Count編集部）