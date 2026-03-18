フジ勝野アナ『ぽかぽか』卒業＆退社を生報告 ハライチ岩井もしんみり「これ本当に…支配からの卒業だね」
フジテレビの勝野健アナウンサーが18日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：55）に出演。同局を退社することを生報告した。
【写真】スーツ姿がまぶしい！バラエティ力を見せつけた勝野アナ
勝野アナは今月12日に自身のインスタグラムで1月に結婚していたこと、3月末で同局を退社することを報告していた。また結婚を機に、生活の拠点を京都へ移すこととし、「今後はフリーランスとして活動を続けてまいります」と伝えていた。
この日の放送にも水曜レギュラーとして出演した勝野アナ。「卒業ソング歌謡祭SP」と題した企画が展開される中、アンジェラアキの名曲「手紙」の弾き語りを披露した。生放送での大役を終えると、スタジオから大きな拍手が巻き起こった。
MCのハライチ澤部佑から「3月で退社するんですよね？」と聞かれると、勝野アナもやり切った顔を見せ「スタジオでの『ぽかぽか』は今日で最後に…」と伝えた。これにはハライチ岩井勇気も寂しいそうな表情を浮かべ、「これ本当に…『支配からの卒業だね』」と企画に合わせたコメントでスタジオを笑わせた。
2022年に入社し、25年7月に急きょ、同番組の進行役として抜てきされた勝野アナは「最初は『ぽかぽか』もっとやりたいアナウンサーたくさんいるだろ、なんで俺なんだよって思っていた時もあったんですけど、皆さんと番組を作り上げていく体験と経験が楽しくなっていって、やめたくないなって、弾きながら」と率直な思いを語った。
今後は京都でフリーアナウンサーとして活躍していくことを明言し、「もし仕事があれば、お願いします！」とカメラ目線で呼びかけた。
勝野アナは、1999年11月11日生まれ、千葉県出身。慶應義塾大学経済学部を卒業し、2022年にフジテレビに入社。スポーツ中継のほか、『めざましテレビ』『Live News イット！』などでもスポーツキャスターとして活躍していた。
【写真】スーツ姿がまぶしい！バラエティ力を見せつけた勝野アナ
勝野アナは今月12日に自身のインスタグラムで1月に結婚していたこと、3月末で同局を退社することを報告していた。また結婚を機に、生活の拠点を京都へ移すこととし、「今後はフリーランスとして活動を続けてまいります」と伝えていた。
MCのハライチ澤部佑から「3月で退社するんですよね？」と聞かれると、勝野アナもやり切った顔を見せ「スタジオでの『ぽかぽか』は今日で最後に…」と伝えた。これにはハライチ岩井勇気も寂しいそうな表情を浮かべ、「これ本当に…『支配からの卒業だね』」と企画に合わせたコメントでスタジオを笑わせた。
2022年に入社し、25年7月に急きょ、同番組の進行役として抜てきされた勝野アナは「最初は『ぽかぽか』もっとやりたいアナウンサーたくさんいるだろ、なんで俺なんだよって思っていた時もあったんですけど、皆さんと番組を作り上げていく体験と経験が楽しくなっていって、やめたくないなって、弾きながら」と率直な思いを語った。
今後は京都でフリーアナウンサーとして活躍していくことを明言し、「もし仕事があれば、お願いします！」とカメラ目線で呼びかけた。
勝野アナは、1999年11月11日生まれ、千葉県出身。慶應義塾大学経済学部を卒業し、2022年にフジテレビに入社。スポーツ中継のほか、『めざましテレビ』『Live News イット！』などでもスポーツキャスターとして活躍していた。