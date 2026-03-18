アパレルブランド『グラニフ』が人気ゲーム『星のカービィ』とのコラボレーションアイテムを発売。これを受けて、旗艦店のグラニフ東京（原宿）ではゲームキャラクター「カービィ」を使った広告演出を展開しており、「遊びごころあふれる」とSNSで話題だ。【写真】「h」「.」を吸い込んだカービィ「発想が天才」原宿に登場したカービィ広告カービィは、敵や物を吸い、その能力をコピーするという特徴で知られる。店舗の外観を