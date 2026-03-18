日本代表MF三笘薫の所属するブライトンがケルンのサイード・エル・マラの獲得に近づいているようだ。2006年8月生まれで現在19歳のエル・マラは、今シーズンのブンデスリーガではここまで26試合に出場して9ゴール4アシストを記録。左サイドからスピードを活かしたドリブル突破で得点に絡めるサイドアタッカーであり、レナート・カール(バイエルン・ミュンヘン)らとともに今シーズンのブンデスリーガでブレイクを果たした注目の若手