タレントの渡辺美奈代が17日、自身のアメブロを更新。長男でタレントの矢島愛弥との親子ショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】渡辺美奈代の水着姿＆入浴ショットこれまでにもブログで「プライベートな旅行のひととき」とつづった水着姿や、「のんびり」と家族で行った旅行先での入浴ショットなど、無防備な姿を公開してきた渡辺。この日は「今日は愛弥も一緒にお仕事でした！」とつづり、親子で現場を共にしたことを