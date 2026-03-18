2021年に開催された東京五輪のフェンシング・男子エペ団体で、日本フェンシング界史上初の金メダルを獲得した宇山賢さん。引退した2022年4月に自身の会社を設立し、スポーツの普及や五輪を目指す過程で培ったさまざまなノウハウの発信を続けています。今年、名古屋で行われるアジア競技大会（2026年9月19日～10月4日）のオフィシャル応援サポーターに就任するなど、スポーツの魅力を発信し続ける理