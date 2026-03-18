2021年に開催された東京五輪のフェンシング・男子エペ団体で、日本フェンシング界史上初の金メダルを獲得した宇山賢さん。引退した2022年4月に自身の会社を設立し、スポーツの普及や五輪を目指す過程で培ったさまざまなノウハウの発信を続けています。今年、名古屋で行われるアジア競技大会（2026年9月19日～10月4日）のオフィシャル応援サポーターに就任するなど、スポーツの魅力を発信し続ける理由やキャリアに対する思いを聞きました。

前編： 「金メダルを獲っても、顔は覚えられなかった」フェンシング・宇山賢が明かす、華やかな実績の裏の葛藤と再出発

――引退後の宇山さんは、筑波大学大学院への進学や会社設立など、積極的にキャリアを切り拓いてきましたが、現在は主にどのような事業に取り組まれているのでしょうか？

現在はスポーツイベントの企画や、競技の普及や強化につながるような活動を中心に、それに付随するさまざまな事業に取り組んでいます。その中で特に力を入れているのが、フェンシングの普及や認知拡大に向けた活動です。

2024年のパリ五輪では、皆さんの声援のおかげもあって、日本のフェンシング界は多くのメダルを獲得できましたが、一方では「まだまだ競技自体が知られていないな」と感じる場面もあって、多くの方にフェンシングを知り、実際に体験していただけるような環境の整備も進めています。

――新たな取り組みの一つに、本日ご持参いただいた「スマートフェンシング」が挙げられると思うのですが、こちらについても詳しくお聞かせください。

これは東京五輪のオフィシャルパートナーであるDNPさま（大日本印刷株式会社）が開発し、事業を推進しているフェンシングを擬似体験して楽しめる端末です。柔らかい剣とスマートフォンアプリを使って、手軽に本格的なフェンシングが楽しめるような工夫が施されているんです。

＜スマートフェンシングの様子＞

Bluetoothで繋がれた剣が、通電性のあるジャケットに触れると反応し、それらの情報がPCに届き、スコアボードに得点が反映されるような仕組みになっています。

本格的なフェンシングを実施するには金属製のマスクや剣、安全なユニフォームなどが必要で、それなりに手間がかかってしまいますが、このツールを使えば簡単に競技を体験してもらえるので、イベントや講演会にも持参するようにしています。

昨年はスポーツ庁が大阪・関西万博で行ったイベントで実演する機会をいただきましたが、このツールによって競技そのものの裾野を広げられたらという思いです。

＜スマートフェンシングのツール（剣・ジャケット・ゴーグル） ©DNP大日本印刷 ®スマートフェンシング/ SMART FENCING＞

――最新技術を取り入れて、普及活動を行なっているんですね。ちなみにこちらの器具はどのように使うんですか？

得点時にマスクが光るように加工したLED端末で、僕の自作なんですよ。

――まさかの「自作」ですか？ 理系の知識にも精通しているんですね？

いえ、全く理系の知識はなく、大学も商学部卒なんですけど……（苦笑）。

世界選手権や五輪で得点するとマスクが光るシステムが使われていたんですが、「体験会や学校訪問でのデモンストレーションで使いたいな」と思って価格を調べてみると、意外に高額で。インターネットやChatGPTで「やりたいことに必要な情報」を調べて秋葉原に出向き、パーツを探して完成させました。LEDを使った単純な回路で、得点が入るとWifiでPCから端末に情報が伝わり、LEDパネルが点灯するという仕組みになっています。今後はさらに小型にしたり、座った状態で試合を行うパラフェンシングに応用したりして、使いやすい端末に改良していきたいです。

――多彩な才能をお持ちなんですね。このスマートフェンシングを使った活動をどのように発展させていきたいとお考えですか？

日本におけるフェンシングの現状は、残念ながらまだまだ多くの人の生活から縁遠い存在の競技です。メダルラッシュに沸いたパリ五輪の盛り上がりがさらに発展していくためには、フェンシングに興味を持っていただけたり、実際に競技に取り組んだりするような方が増えていくことが大切だと考えているので、 僕の活動を通じて、フェンシングが多くの皆さんの生活に馴染みのある存在になってくれたら嬉しく思います 。

――なるほど。「フェンシングの認知を広める」と言う点では、現在専任講師を務められている立教大学での活動も、それに該当するかもしれません。

そうですね。2年前に新設されたスポーツウエルネス学部のゲスト講師として、「スポーツリーダーシップ論」や「組織マネジメントサービス論」の授業を担当させていただきました。全4回の授業では、組織と個人それぞれの視点から、これまでの競技経験や活動を通じて得た考え方を共有し、これから社会に出ていく学生の皆さんが実践の中で活用できるスキルについてお話させていただきました。

――テストの採点などもされるのでしょうか？

はい。テストではありませんが、授業の最後には生徒の皆さんにプレゼンを行ってもらい、僕ら講師は思いのこもった発表を拝見し、それを元に採点させていただきました。

授業の講師として、経営者や元プロ野球選手なども参加されていて、僕にとっても刺激的な経験になりました。

――立教大学はフェンシングでも力を伸ばしていますね。

立教大学の附属校である立教新座高校のフェンシング部は、昔から強豪校として知られていましたが、多くの選手が強豪校として知られる他大学への進学を選んでしまうことが長年の課題でした。スポーツウェルネス学部の設立によって、多くの学生が立教大学に残るケースも増えてきていて、今後の更なる強化にも期待できる環境が整いつつあります。

――宇山さんが取り組まれているデータ分析も役に立つかもしれません。

おっしゃる通りです。僕は「データは嘘をつかない」と思っていて。現役時代からデータを見るのが好きで、客観的な視点で現実をしっかり見据えながら勝利に向けたプランを考えていました。

「自分の感性を信じろ！」とか「根性で勝ちきれ！」といった声をかけられたこともありましたし、データに頼りすぎるデメリットもあるかもしれませんが、自身の特徴を客観的に知ることには大きな意味があると思いますし、 東京五輪で日本フェンシング界初の金メダルを手にすることができたのも、さまざまなデータをインプットして試合に臨んだからこそだと思っています 。

今後は、フェンシングに取り組む選手の皆さんにデータ分析のノウハウを提供したり、現場で活動されている指導者の皆さんが使いやすいような仕組みを整えられたらと思っています。

――さまざまな活動に取り組まれていますが、今後はどのようなキャリア構築を目指されるのでしょうか？

スポーツは無形のサービスなので、それらにどんな価値があるのか。そして真面目に取り組んだその先には、どんなゴールが待っているのかわからない部分もありますが、メダリストとしての経験をきちんと生かしつつ、自分自身も「スポーツ選手の新たなキャリアモデルを作り出せたら」という思いで、活動を続けていきたいです。

プロリーグのあるスポーツと異なり、残念ながらメディア出演が可能なタイミングも限られていますが、金メダルを獲得した経歴にさまざまな要素を掛け合わせて、唯一無二のキャリアを切り拓けたらと思っていますし、これからもさまざまな挑戦を通してその可能性を追求していけたらという思いです。

――最後になりますが、2026年の抱負や今後の活動に対する思いをお聞かせください。

今年9月には、名古屋でアジア・アジアパラ競技大会が開催されます。ありがたいことに、大会のオフィシャル応援サポーターに任命していただいたので、大会を盛り上げつつ、フェンシングの魅力やスポーツそのものの魅力を広めていきたいです。

プロフィール 宇山 賢（うやまさとる） 宇山 賢（うやまさとる） 1991年12月10日、香川県生まれ。中学からフェンシングを始め、高松北高2年生でインターハイ優勝。同志社大学では高い身長を生かし、2年次から全日本大学選手権3連覇。4年次には全日本選手権優勝。約10年間の日本代表選手としての活動を経て、2021年東京オリンピック男子エペ団体ではリザーブ登録ながら、1回戦から決勝まで出場し金メダル獲得に貢献。2022年、株式会社Es.relier（エスレリエール）を設立。2025年3月に筑波大学の社会人大学院を卒業。公益社団法人日本フェンシング協会 アスリート委員会 委員長（共同）、一般社団法人パラフェンシング協会 育成委員会 委員。 X（旧Twitter） @satofen1210 Instagram @satofen.1210 note https://note.com/uyama_esrelier X（旧Twitter） @satofen1210 Instagram @satofen.1210 note https://note.com/uyama_esrelier

取材・文・撮影：白鳥純一

編集：内藤瑠那