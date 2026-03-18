逮捕されたのは、異なる暴力団の幹部たちだった。３月14日、警視庁暴力団対策課が事後強盗などの疑いで逮捕したのは狩野仁琉容疑者（21）や伊藤雄飛容疑者（27）、福原健光容疑者（48）ら７人だ。狩野容疑者は指定暴力団山口組系、伊藤容疑者は同住吉会系、福原容疑者は同極東会系の、それぞれ傘下組織の幹部。明確に役割分担したうえでの犯行とされる。「逮捕された７人のうち狩野容疑者ら２人が指示役、伊藤容疑者ら３人が実行犯