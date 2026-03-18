火曜ドラマ「未来のムスコ」の（TBS系）の第9話が、17日に放送された。本作は、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る颯太（天野優）が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。（＊以下、ネタバレあり）颯太（天野）が未来に帰る予定の日まであと10日と迫る中、未来（志田）は複雑な思いを抱えていた。未来へ送り返すための条件は整ったものの、肝心の“ま