火曜ドラマ「未来のムスコ」の（TBS系）の第9話が、17日に放送された。

本作は、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る颯太（天野優）が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。（＊以下、ネタバレあり）

颯太（天野）が未来に帰る予定の日まであと10日と迫る中、未来（志田）は複雑な思いを抱えていた。未来へ送り返すための条件は整ったものの、肝心の“まーくん”がまだ見つからないのだ。

そんな中、「自分が“まーくん”になる」と意を決した優太（小瀧望）が、未来の家を訪れる。そこへ偶然、未来の母・直美（神野三鈴）と兄・哲也（古舘佑太郎）も加わり、久々に顔をそろえた一同は、未来と優太が同級生だった頃の思い出話に花を咲かせる。一方、将生（塩野瑛久）もまた、ある覚悟を胸に動き出そうとしていた。

放送終了後、SNS上には、「最後に『えっ？』となる展開。最終回が早く見たい」「ラス前で突然考察しないといけない話になるとは…」「途中で出てきたカップルが何か関係あるのかな」「今までで颯太が一番かわいい回だった」「颯太の養子説が浮上か」などのコメントが上がった。

また、「まー先生（小瀧）の『ちゃんと言う』は、過去形だったんだ。切ないね」「2人の背中まで押しちゃう。まー先生がいい人過ぎる」「本当の気持ちはちゃんと伝えないと駄目なんだな」などの声もあった。

そのほか、「やっぱり、ヨッシー（塩野）がまーくんだった」「意外にも志田未来ちゃんより塩野くんの方が年下なのね」「素直になるのに11年かかったヨッシー」「やっぱり予想通り将生だった。なのにそれだけで終わらないラストが面白い」といったコメントもあった。