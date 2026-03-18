三井不動産は3月13日、同社が提供する「三井ショッピングパークアプリ」が、2026年1月に累計1,000万ダウンロード(※)を突破したことを発表した。オムニチャネル戦略の中核プラットフォームとして進化を続ける同アプリは、2023年に大規模リニューアルを実施した。決済やクーポン、駐車場記録などの機能を一約したことで利便性が向上し、アプリストアでも過去最高の評価4.4を記録している。同アプリは、実店舗と公式通販サイト「&