思いを寄せる相手の心を引きつけたいときに使える「ミラーリング効果」って何？ しぐさを真似て恋心を呼び起こす 思いを寄せる相手の心を引きつけたいときは、その人のしぐさを真似てみましょう。例えば、相手がにっこりと笑ったら、あなたも笑顔をつくってみるのです。ふたりで食事をしているとき、相手が飲み物を手にしたら、あなたもグラスを持ってみましょう。うなずくタイミングも合わせてみます。 このように、相手