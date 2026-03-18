思いを寄せる相手の心を引きつけたいときに使える「ミラーリング効果」って何？【心理学の話】

思いを寄せる相手の心を引きつけたいときに使える「ミラーリング効果」って何？

しぐさを真似て恋心を呼び起こす

思いを寄せる相手の心を引きつけたいときは、その人のしぐさを真似てみましょう。例えば、相手がにっこりと笑ったら、あなたも笑顔をつくってみるのです。ふたりで食事をしているとき、相手が飲み物を手にしたら、あなたもグラスを持ってみましょう。うなずくタイミングも合わせてみます。

このように、相手のしぐさに自分の行動を合わせることを心理学ではミラーリング効果、同調行動と呼び、ノンバーバル（非言語）・コミュニケーションのひとつとされています。

人は、無意識に好意を持った相手の行動を真似るもの。そして、自分と同じ行動をする相手には好意を抱き、さらに、相手も自分に興味や関心があるのだと感じとると考えられているのです。

この心理効果を熟知したうえで相手を真似ることができたら、お互いの気持ちが近くなることは間違いなし。会話でも「これ、おいしい！」という相手の言葉に「うん、おいしいね」と同意したり、相手の話に「僕も同じように思っていた」と理解を示したりすれば、あなたの思いをスマートに表現できるのです。

ポイントは、あくまでもさりげなく真似をすること。わざとらしさが際立ってしまっては「ちょっとヘンな人？」と思われて逆効果です。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 心理学の話』