高級感をプラスしてより個性的に変貌トヨタは2026年2月20日、ヤリスの一部改良モデルを発表し、同年3月2日に発売しました。今回の改良では装備内容の見直しに加え、特別仕様車にMT車を設定するなど、商品力の向上が図られています。【画像】超カッコイイ！ これが“レトロ風”なトヨタの新たな「コンパクトカー」です！ 画像を見る（30枚以上）さらに、トヨタ車のカスタマイズブランドとして知られるモデリスタによる専用パ