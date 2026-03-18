現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演している杉田雷麟のコメントが公開された。 参考：日高由起刀×杉田雷麟、『ばけばけ』で飛躍制作統括も「好きにしてください」と絶大な信頼 本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名もなき人々の心の物語に光を当てて代