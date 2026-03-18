【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,993.26 △46.85（3/17）NASDAQ：22,479.53 △105.35（3/17） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って続伸しました。米国の長期金利上昇が一段落したことを受け、一部ハイテク株や景気敏感株に買いが入りました。また、ホルムズ海峡を巡って、米国家経済会議（NEC）のハセット委員長が、タンカーが同海峡を通過し始めていると述べたことも、投資家心理