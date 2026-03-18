モデルでタレントのアンミカ（53）が18日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「ENFOLD のドレスを着用して、【ENFOLD2026年春夏コレクション】へ」と書き出したアンミカ。「バッグは@anteprima_japan ×ポケモンのコラボのメタモンのバッグ！」とつづって、青が特徴のこの日のドレス姿をアップした。「庭園美術館の庭で開催されたショーは「サイレントディスコ」形式の演出で、ワイヤレスヘッドフ