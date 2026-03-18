モデルでタレントのアンミカ（53）が18日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。

「ENFOLD のドレスを着用して、【ENFOLD2026年春夏コレクション】へ」と書き出したアンミカ。「バッグは @anteprima_japan ×ポケモンのコラボのメタモンのバッグ！」とつづって、青が特徴のこの日のドレス姿をアップした。

「庭園美術館の庭で開催されたショーは「サイレントディスコ」形式の演出で、ワイヤレスヘッドフォンを通して音楽を体験するスタイルでした」「テーマは『Living Sculpture』」と紹介。「砂壁を思わせるマットな質感の素材や、フェルト、木を思わせるメルトン素材などを使い、彫刻を思わせる表面のテクスチャーで、立体的なシルエットを際立たせた、まるでアート作品のような美しい色のパレットが続々登場」とショーの内容を説明した。

また「このコレクションは、都会で自らの輪郭を更新し続ける、現代の女性像と重ねているとのこと」とコンセプトも紹介。「服を『完成形』として提示するのではなく、着る人の意思と共に、変化し続けるものと考えていると聞き、この服と共に成長していきたいと感じた夜でした」とコメントした。

ファンからは「迫力あり過ぎて誰も近づけない状態」「オーラがちゃうねん」「お美しい」「ミカさんは憧れです」「ENFOLDを着た悪魔」などのコメントが寄せられた。